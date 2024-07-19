الاتحاد الأوروبي: صرف تمويل طارئ للسلطة الفلسطينية بقيمة 400 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عزمه على صرف تمويل طارئ للسلطة الفلسطينية بقيمة 400 مليون يورو خلال الفترة لنهاية سبتمبر، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





كما اقترحت المفوضية الأوروبية استحداث منصة للتنسيق بين الجهات المانحة للفلسطينيين. وفي سياق غير منفصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الجمعة، عزم الحكومة البريطانية على استئناف تمويل وكالة أونروا. وقال وزير الخارجية البريطاني إنه "يجب وقف القتال في غزة فورًا، وإطلاق سراح المحتجزين، وإدخال مزيد من المساعدات". وحذر وزير الخارجية البريطاني من أن "إسرائيل تفرض قيودًا مستحيلة وغير مقبولة على دخول المساعدات إلى غزة".

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