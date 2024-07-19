وزير خارجية بريطانيا: نعتزم استئناف تمويل أونروا.. ويجب وقف حرب غزة فورًا

جدة - نرمين السيد - ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني الجديد

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الجمعة، عزم الحكومة البريطانية على استئناف تمويل وكالة أونروا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقال وزير الخارجية البريطاني إنه "يجب وقف القتال في غزة فورًا، وإطلاق سراح المحتجزين، وإدخال مزيد من المساعدات". وحذر وزير الخارجية البريطاني من أن "إسرائيل تفرض قيودًا مستحيلة وغير مقبولة على دخول المساعدات إلى غزة". ووصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، وذلك ضمن زيارته الأولى التي يقوم بها لإسرائيل منذ توليه منصب وزارة الخارجية عقب فوز حزب العمال البريطاني.

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