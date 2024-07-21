العالم اليوم - أرباح "نادك" السعودية ترتفع بنحو 72% في الربع الثاني من 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يوليو 2024 07:21 مساءً - ارتفعت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" السعودية بنسبة 71.8 بالمئة في الربع الثاني من 2024.

وقالت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد، إن أرباح الشركة بلغت نحو 111.88 مليون ريال (نحو 29.8 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 65.13 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

وارتفع صافي أرباح "نادك" بنسبة 10.4 بالمئة في الربع الثاني من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 101.33 مليون ريال في الربع الأول من 2024.

وقالت "نادك" في البيان إن نمو صافي الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع الإيرادات بنسبة 0.53 بالمئة في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مبيعات قطاع البروتين الجديد بمبلغ 43.09 مليون ريال وقابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض في مبيعات الحليب الخام والقطاع الزراعي.

وأضافت أن نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات انخفضت بنسبة 0.14 بالمئة في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البيع.

كما أشارت الشركة إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 7.47 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الصيانة والإصلاح.

وخلال النصف الأول من العام، ارتفع صافي أرباح "نادك" بنسبة 107.6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 213.2 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 102.82 مليون ريال في النصف الأول من 2023.