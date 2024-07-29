الصين تجلي 3832 شخصا إثر تصدع أحد السدود في هونان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 11:25 صباحاً - أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إجلاء 3832 من السكان بعد حدوث صدع في سد على نهر في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وأكد مقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف بمدينة شيانجتان، أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وأفاد المقر بأن 1205 أشخاص، بمن فيهم الشرطة المسلحة ورجال الإنقاذ، تم حشدهم للاضطلاع بأعمال الإنقاذ والإغاثة، بمساعدة أكثر من 1000 مسؤول.

وأوضح مسؤولون أنه تم إنشاء مآو مؤقتة في أربع مدارس محلية لإيواء السكان الذين تم إجلاؤهم.

ولفتت السلطات إلى أن صدع سد آخر حدث أمس الأحد، في قسم من نهر جيوانشوي في بلدة هواشي بمحافظة شيانجتان، ويتدفق النهر إلى نهر شيانججيانج، أحد الروافد الرئيسية لنهر اليانجتسي.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية إن مقاطعة هونان ستشهد عواصف ممطرة شديدة، وتشهد أجزاء منها عواصف ممطرة شديدة للغاية بدأت منذ السبت، وتستمر إلى اليوم بسبب تأثير الإعصار جايمي.