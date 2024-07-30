مقتل 70 شخصا جراء انهيارات أرضية وعشرات المفقودين في كيرالا بالهند

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 05:29 مساءً - لقي 70 شخصا على الأقل حتفهم وعشرات المفقودين، بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى سلسلة من الانهيارات الأرضية في ولاية كيرالا بجنوب غرب الهند، حيث أعاقت الظروف الجوية السيئة وتدمير الطرق والجسور عمليات الإنقاذ.

تخوف من أن يكون العشرات في عداد المفقودين بعد أن انحدرت ثلاثة انهيارات أرضية ضخمة أسفل تلال منطقة غاتس

وأكد وزراء الحكومة العثور على جثث 70 شخصا، حتى الآن ويخشى أن يكون العشرات في عداد المفقودين بعد أن انحدرت ثلاثة انهيارات أرضية ضخمة أسفل تلال منطقة غاتس الغربية في واياناد في جنوب الهند.

وقعت الانهيارات الأرضية في الساعات الأولى من الصباح وسط هطول أمطار غزيرة، وكان مئات الأشخاص نائمين في منازل جرفتها المياه أو سحقتها عندما اجتاح نهر من الطين والصخور والأشجار المقتلعة التضاريس الجبلية شديدة الانحدار.

وكان العديد من العمال المهاجرين الذين يعملون في مزارع الشاي والهيل، القريبة يقيمون في منازل مؤقتة وخيام جرفتها المياه بسهولة.

السكرتير العام للولاية: الوضع لا يزال خطيرا

وقال فينو السكرتير العام للولاية: "الوضع لا يزال خطيرا للغاية. لدينا أكثر من 70 جثة وصلت إلى مستشفياتنا. لدينا أنباء تفيد بأن المزيد من الأشخاص في عداد المفقودين وقد يرتفع عدد الضحايا".

ووفقا للسلطات المحلية فإن العديد من الأطفال كانوا من بين القتلى ولا يزال العديد في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد غمرتهم المياه الموحلة القاتلة التي تدفقت عبر المنطقة.

وقال رجال الإنقاذ إن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع، وظل الوصول إلى المواقع المتضررة صعبا بالنسبة لرجال الإنقاذ وسط هطول أمطار موسمية غزيرة وطرق مدمرة، مع عزل أربع قرى على الأقل تماما.

وقال فينو للصحفيين: "المشكلة الرئيسية هي أن إحدى المناطق معزولة تماما ولم نتمكن من الوصول إلى جزء كبير من هذه المنطقة".

وتم نشر أكثر من 200 جندي للمساعدة في عملية الإنقاذ وطلب من الجيش بناء معبر مؤقت بعد تدمير جسر في المنطقة يربط منطقة الغابات المتضررة بأقرب مدينة تشورالمالا. كان الإنذار الأحمر للطقس يعني أنه لم يُسمح بنشر المروحيات للمساعدة.

وقال وزير الغابات، أيه كيه ساسيندران، للصحفيين: "الوضع خطير. لقد ضغطت الحكومة على جميع الوكالات للإنقاذ".

كان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد تابع الكارثة وتعهد ببذل جهود إنقاذ كاملة للعثور على أولئك الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وقال زعيم المعارضة راؤول غاندي، النائب السابق عن واياناد، إنه "منزعج بشدة" من الانهيارات الأرضية الضخمة.

وكتب على منصة "إكس": "أتقدم بخالص تعازيّ إلى الأسر المفجوعة التي فقدت أحبائها، آمل أن يتم نقل أولئك الذين ما زالوا محاصرين إلى بر الأمان قريبًا".

وتعرضت ولاية كيرالا في جنوب الهند بشكل متزايد للفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير منتظمة خلال مواسم الرياح الموسمية.

في أغسطس 2018، توفي ما يقرب من 500 شخص بعد فيضانات شديدة في جميع أنحاء الولاية بسبب هطول أمطار غزيرة غير عادية، وهي أسوأ فيضانات منذ قرن.