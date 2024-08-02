العالم اليوم - مصر تلحق بالمغرب وتضمن للعرب ميدالية في أولمبياد باريس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 11:22 مساءً - صعد منتخب مصر، الجمعة، إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على باراغواي بضربات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وأحرز دييغو غوميز هدف التقدم لباراغواي في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، بعدما انفرد بالحارس حمزة علاء في غفلة من الدفاع المصري ليضع الكرة في الشباك على يمين الحارس.

وعدّل إبراهيم عادل النتيجة لمصر في الدقيقة 88 بعد استقباله عرضية متقنة من جناح الزمالك أحمد سيد زيزو ليتم تمديد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

واستمر التعادل في الأشواط الإضافية ليلجأ الفريقان لضربات الحظ الترجيحية التي ابتسمت للفريق المصري ليبلغ الدور نصف النهائي بانتظار الفائز من الأرجنتين وفرنسا.

وكان المغرب قد بلغ الدور نصف النهائي بتفوقه بنتيجة عريضة على الولايات المتحدة 4 – 0 بعد أداء رائع لأسود الأطلس ليضرب موعدا ناريا مع الماتادور الإسباني في قبل النهائي.

وبذلك يضمن العرب تحقيق ميدالية في كرة القدم لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في المنافسات الأولمبية.