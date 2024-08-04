نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: وزير الخارجية الأردني سيزور إيران اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، بأن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، سيزور إيران اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة.

ووفي وقت سابق، أعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.