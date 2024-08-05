العالم اليوم - أكسيوس:بلينكن أبلغ مجموعة السبع بموعد محتمل لانتقام إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 07:25 صباحاً - أفاد موقع "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه من دول مجموعة السبع الكبرى، أن إيران وحزب الله قد تبدآن مهاجمة إسرائيل اليوم الإثنين، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاتصال.

وأشار "أكسيوس" إلى أن بلينكن قال إنه لم يتضح كيف ستهاجم إيران أو حزب الله إسرائيل، وإنه لا يعلم الموعد بدقة.

وقال بلينكن وفق المصادر، إن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجمات على إسرائيل، لكنه شدد على أنها قد تبدأ خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة، أي في وقت مبكر من يوم الإثنين.

وردا على سؤال بخصوص هذا التقرير، أشارت وزارة الخارجية إلى نص المكالمة حيث ورد أن الوزراء ناقشوا "الحاجة الملحة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط".

ووفق المصادر فإن بلينكن أكد اعتقاد الولايات المتحدة بأن إيران وحزب الله سينتقمان من إسرائيل، إلا أنه من غير الواضح الشكل الذي سيتخذه الانتقام.

وأخبر بلينكن نظراءه أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لكسر دائرة التصعيد، وطلب من وزراء الخارجية الآخرين ممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران وحزب الله وإسرائيل للحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.

وأفادت المصادر بأن بلينكن أبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع أن تعزيز القوات الأميركية في المنطقة، كان لأغراض دفاعية فقط.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية يوم الجمعة إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة.

وعبّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد عن أمله في أن تتراجع إيران عن موقفها رغم تهديدها بالانتقام لاغتيال هنية.

وحثت الولايات المتحدة يوم الأربعاء رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان على البدء في التخطيط للمغادرة على الفور.

ونصحت الحكومة البريطانية رعاياها بمغادرة لبنان، كما حذرت كندا رعاياها من السفر إلى إسرائيل، قائلة إن الصراع في المنطقة يعرض الأمن للخطر.

وواصلت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون، ومنهم فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر، اتصالاتهم الدبلوماسية سعيا لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

واختتم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي زيارة نادرة لإيران الأحد دعا خلالها إلى وقف تصاعد العنف والإسهام في "بناء منطقة يعمها الأمن والسلام".