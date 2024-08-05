العالم اليوم - ارتفاع أرباح مصرف الإنماء السعودي 16% في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أرباح مصرف الإنماء السعودي 16% في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - أعلن مصرف الإنماء السعودي، الإثنين، ارتفاع أرباحه خلال الربع الثاني من العام 15.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت النتائج التي تم نشرها على موقع البورصة السعودية أن البنك حقق أرباحا بلغت 1.417 مليار ريال (377.56 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 1.225 مليار ريال قبل عام.

وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.7 بالمئة، بسبب الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات.

وأشار إلى أن ذلك قابله انخفاض في دخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى.