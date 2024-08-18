نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين من جراء الهجمات الإسرائيلية إلى 40099 فضلا عن 92609 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏مصادر طبية في غزة، ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين من جراء الهجمات الإسرائيلية إلى 40099 فضلا عن 92609 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن، في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.