نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجلاء العشرات من سكان بلدة فرنسية بسبب الحرائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجلي عشرات من سكان بلدة فرونتينيان في جنوب غرب فرنسا الأحد مع اشتعال حرائق في غابة صنوبر قريبة، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت سلطات الأمن المدني المحلية على منصة إكس إنه تم نشر ما مجموعه 600 إطفائي و11 قاذفة مياه ومروحيتين لاحتواء الحريق.

واندلع الحريق الذي دمر 300 هكتار من الأراضي، بالقرب من الطريق السريع A9 من مونبلييه إلى الحدود الإسبانية، لكنه يتحرك إلى الداخل باتجاه جبال غارديول.

وأطلقت فرونتينيان، وهي بلدة تقطنها 24 ألف نسمة في جنوب غرب مونبلييه، خطة الطوارئ المحلية في حوالى الساعة السادسة مساءً (16،00 ت غ).

وقال مسؤول في بلدية فرونتينيان لوكالة فرانس برس إن عمليات الإخلاء كانت لا تزال مستمرة الأحد لأن عشرات المنازل كانت معرضة للخطر.

وأغلِقت الشوارع في البلدة أمام حركة المرور للسماح لعناصر الإطفاء وإنفاذ القانون بالعمل بسلاسة.

وقالت البلدية إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يجري إيواؤهم في قاعة رياضية.