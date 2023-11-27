انت الأن تتابع خبر الوقود لم يصل لمستشفيات شمال غزة حتى اللحظة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة منير البرش إن الوقود لم يصل إلى مستشفيات الشمال حتى الآن.



وأضاف البرش، أنه لم يسلم أي مستشفى في غزة من الاعتداءات الإسرائيلية، ولفت إلى أن عدد الجرحى الذين ينقلون إلى معبر رفح قليل جدا ولا يتجاوز 20 يوميا.

هذا ووجهت وزارة الصحة في غزة نداء ناشدت فيه كل الطواقم الطبية الالتحاق فورا بالعمل في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وخلال عدوانه على قطاع غزة قصف جيش الاحتلال عددا كبيرا من المستشفيات والمرافق الصحية، من بينها مستشفى كمال عدوان، كما اقتحم مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في القطاع وطرد آلاف الجرحى والنازحين منه واعتقل عددا من كوادره الطبية.