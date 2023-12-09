انت الأن تتابع خبر عشرات الشهداء .. والمجاعة والعطش والقصف على مراكز الإيواء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وزارة الصحة الفلسطينيّة في غزة بوصول 71 شهيدًا و160 جريحًا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال آخر 24 ساعة، وذلك جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر على المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

كما أكدت وزارة الصحة في غزة وصول 62 شهيدًا و99 مصابًا إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة.

كما قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة: إنّ الاحتلال يقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة والدخانية، وإنّ عددًا كبيرًا من الأشخاص استشهدوا بسبب استنشاق هذه القنابل.

في ذات السياق، قالت بلدية غزة، إنّ نصف مليون فلسطيني يتهددهم خطر المجاعة والعطش في القطاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وإنّ آبار المياه توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود، باستثناء 3 آبار تعمل لساعات محدودة جدًا، والعطش يجتاح مدينة غزة"

وأضافت في بيانٍ لها أنّ "الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد كارثية مع تفاقم الأزمات الصحية والبيئية في ظل النقص الحاد في الماء والغذاء، واستمرار انقطاع إمدادات الكهرباء عن القطاع منذ بداية العدوان".