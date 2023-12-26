انت الان تتابع خبر حماس: منفتحون على كل ما يحقق مصالح شعبنا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان في مؤتمر صحفي في بيروت، انه ارتقى حتى اليوم أكثر من 21 ألف شهيد بسبب العدوان إضافة إلى 54 ألف مصاب.

وأشار إلى ان الاحتلال النازي لم يترك سلاحا إلا استعمله بكل سادية ضد أهل غزة، وثلاثي الإجرام الإسرائيلي في حالة تخبط لأنهم لم يحققوا أي هدف من أهدافهم المعلنة.

وقال حمدان، ان ما يجري يؤكد أن نتنياهو يتحرك بلا هدف ولا رؤية فهو ينتقل من فشل إلى فشل، وارتباك المتحدث العسكري الصهيوني أمام الصحفيين دليل على كذب وتخبط قادته.

وتابع حمدان: تلقينا مقترحات ومبادرات من عدد من الدول ومنفتحون على كل ما يحقق مصالح شعبنا الذي لا ينتظر هدنا مؤقتة بل وقفا شاملا للعدوان.

ولفت حمدان إلى ان الإدارة الأميركية يدها ملطخة بدماء أطفال غزة، وتتحدث عن حفظ أرواح المدنيين في غزة ثم تزود إسرائيل بالأسلحة.

وقال: نحذر كل الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو بشأن ما يسمى الهجرة الطوعية، ونشيد بموقف أنصار الله الحوثيين في اليمن لنصرة غزة.