انت الأن تتابع خبر بالأرقام .. ارتفاع الدين العام بالأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت بيانات وزارة المالية، إلى ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 41.582 مليار دينار.

ويشمل الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، ليشكل ما نسبته 114.8%من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا للبيانات، فإن الحكومة اقترضت ما قيمته 3.093 مليارات دينار خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الوزارة أن حجم الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 8.891 مليارات دينار حتى نهاية شهر تشرين الثاني العام الماضي.