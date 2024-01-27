مجلس الأمن يبحث أمر العدل الدولية بشأن غزة الأربعاء

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رياض - احمد صلاح - سيعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت مصادر دبلوماسية، قد أشارت في وقت سابق إلى ان الجزائر دعت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع بغزة، في سياق الأمر الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن القطاع.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الجمعة "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.