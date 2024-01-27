انت الأن تتابع خبر أوضاع كارثية .. مجازر الاحتلال تخلف عشرات الشهداء بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في حي الجنينة برفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد أكثر من 10 فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة فياض جنوب غرب مدينة دير البلح بقطاع غزة.

واستشهد 28 فلسطينيا وأصيب أكثر من 80 بجروح بقصف إسرائيلي متواصل على خان يونس خلال 24 ساعة.

وأفادت مصادر مساء الجمعة، بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى جانب نفاد أدوية التخدير والأدوية المسكنة للآلام والطعام من مجمع ناصر الطبي.

ونزح العديد من الفلسطينيين، الجمعة، من خان يونس، تحت تهديد دبابات الاحتلال، مع استمرار عدوان الاحتلال على غزة.

وفي الضفة، أعلن مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في بيان صباح اليوم السبت، عن استشهاد فلسطيني (27 عاما) من قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب الفلسطيني أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها القرية، نقل إثرها في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.