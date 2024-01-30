انت الأن تتابع خبر اطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان والاحتلال يرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، منطقة حوض اليرموك في المنطقة الغربية من محافظة درعا، رداً على اطلاق كتائب عسكرية في ريف درعا الغربي صواريخ باتجاه منطقة الجولان المحتل، بحسب مصادر محلية سورية.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 صواريخ قادمة من الأراضي السورية سقطت على منطقة مفتوحة جنوب الجولان، مؤكدة أن الجيش يرد على مصدر النيران بالمدفعية.

على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تل أبيب جاهزة لحرب في الشمال ستكون مدمرة لحزب الله ولبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفع جاهزيته على الجبهة الشمالية مع لبنان، بتدريبات على مستوى كتائب بالذخيرة الحية وقتال المدن.

هذا وقالت كتائب حزب الله العراقية إنها قررت تعليق عملياتها العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية.

وأضافت، في بيان، أن القرار يهدف لمنع أي إحراج للحكومة العراقية، مؤكدة أن إيران لا تعلم كيفية عملها وكثيرا ما اعترضت على تصعيدها ضد قوات الاحتلال الأميركي، على حد قولها.

من جانبه، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، إنه لم يشاهد منذ 4 عقود أوضاعا قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم، مؤكدا أن مخاطر التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط قائمة.

وأضاف بيرنز في مقال نشره في مجلة فورين أفيرز، أن مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو التعامل مع إيران، قائلا إن نظام إيران مستعد للقتال حتى "آخر وكيل إقليمي لديه".