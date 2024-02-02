انت الأن تتابع خبر الهلال الأحمر:مصير الطفلة هند ما زال مجهولا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطفلة هند والطاقم الذي ذهب لإنقاذها.

وذكرت الجمعية في تصريح صحفي، أن أكثر من 89 ساعة مرت و لا يزال مصير فريق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني يوسف زينو وأحمد المدهون الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات في مدينة غزة مجهولا.

وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني.