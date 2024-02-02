انت الأن تتابع خبر سرايا القدس توقع 10 جنود إسرائيليين بين قتلى وجرحى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية مؤلفة من 10 جنود، كانت متحصنة في منزل في حي الأمل بمدينة خان يونس، بقذيفة مضادة للتحصينات وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى.

وكانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق، إنها قصفت بقذائف هاون عيار 60 تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة غرب خان يونس.

وخلال 24 ساعة الفائتة، استهدفت سرايا القدس آلية عسكرية وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف التاندوم وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما اشتبك مقاتلوها مع جنود الاحتلال من مسافة صفر وسط خان يونس، وأوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح.

من جانبه، قال أبو بلال، المتحدث باسم "كتائب المجاهدين" -أحد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة- أن مقاتلي الكتائب يخوضون اشتباكات ملحمية بأسلحة متنوعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بمدينة غزة.

واضاف أبو بلال، عبر تطبيق تليغرام، أن المقاتلين أوقعوا إصابات مؤكدة في جنود وآليات الاحتلال ويواصلون قصف القوات المتوغلة بالصواريخ والقذائف من العيار الثقيل، ووعد المتحدث العسكري بنشر مقاطع مصورة توثق تلك العمليات.