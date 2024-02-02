انت الأن تتابع خبر القسام تُجهز على 15 جندياً إسرائيلياً بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، الجمعة، أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

وكانت القسام أعلنت في وقت سابق الجمعة، عن تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

من ناحية ثانية، أعلنت سرايا القدس أيضا، الجمعة، أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية مؤلفة من 10 جنود، كانت متحصنة في منزل في حي الأمل بمدينة خان يونس، بقذيفة مضادة للتحصينات وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى.