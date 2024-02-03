ر قتلى وإصابات بين جنود الاحتلال على يد شهداء الأقصى

انت الأن تتابع خبر قتلى وإصابات بين جنود الاحتلال على يد شهداء الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تدور في الوقت الحالي اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي، في مناطق الصناعة والجوازات والجامعات غربي مدينة غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

كما وتدور اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، إنها فجرت آلية عسكرية لجيش الاحتلال غرب مدينة غزة بعبوة "عاصف" وقذيفة "آر بي جي"، مما أدى إلى تدميرها واسقاط من فيها بين قتلى وجرحى.

من ناحية ثانية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، السبت أنها لا تزال تجهل مصير الطفلة هند (6 سنوات) والفريق الذي خرج لإنقاذها في مدينة غزة، على الرغم من مرور أكثر من 110 ساعات على الحدث.

وقالت الجمعية، في بيان نشرته على فيسبوك "أكثر من 110 ساعات مرت ولا يزال مصير زميلينا يوسف زينو وأحمد المدهون اللذين خرجا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا".

هذا وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية 3 منازل في مدينتي دير البلح وسط قطاع غزة ورفح جنوبا، خلفت 15 شهيدا وعددا من المصابين.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن وحدات الهندسة في جيش الاحتلال الإسرائيلي نسفت صباح السبت مربعًا سكنيًا وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.