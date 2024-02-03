انت الأن تتابع خبر بيان عسكري سوري بشأن العدوان الأميركي على أراضيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الأميركي فجر السبت عدوانا جويا على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية العراقية.

بدورها، قالت وزارة الدفاع السورية إن العدوان الجوي الأميركي على مواقع وبلدات شرقي البلاد، فجر السبت، أدى إلى مقتل وجرح مدنيين وعسكريين، وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن العدوان الأميركي ليس له مبرر سوى "محاولة إضعاف قدرة جيشنا وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب".

وجاء في البيان أن "قوات الاحتلال الأميركي شنت فجر اليوم عدوانا جويا سافرا على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية العراقية ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكد البيان أن "المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأميركية شرقي سورية هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش العربي السوري بقايا تنظيم ‘داعش‘ الإرهابي وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة وقواتها العسكرية متورطة ومتحالفة مع هذا التنظيم، وتعمل لإعادة إحيائه ذراعا ميدانيا لها سواء في سورية والعراق بكل الوسائل القذرة".

وأضاف البيان إن "عدوان قوات الاحتلال الأميركي، فجر اليوم ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب، لكن الجيش الذي استطاع أن يهزم مختلف التنظيمات الإرهابية على مدى سنين مضت سيستمر بثباته ومبدأه في الدفاع عن سورية أرضا وشعبا وبضرب جميع التنظيمات مهما حاول رعاتها وداعموها إعاقة هذا الهدف".

وختم البيان إن "احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر وتؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استمرارها في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه وعزمها على تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال".