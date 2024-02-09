انت الأن تتابع خبر بوتين يتحدث عن الحالة التي تُمكنه من اجتياح بولندا .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن ترسل قواتها المسلحة إلى بولندا إلا في حال هجوم بولندا على روسيا.



واضاف بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، نشرت فجر الجمعة: "في حال واحدة فقط: إذا كان هناك هجوم على روسيا من قبل بولندا".

وتابع: "لماذ؟ لأنه لا توجد لدينا أي مصالح في بولندا ولا في لاتفيا أو في أي مكان آخر. ماذا نعمل بها؟ لا توجد لدينا أي مصالح. وهناك تهديدات فقط".



وجاء ذلك ردا على سؤال الصحفي حول ما إذا كان بإمكان بوتين تصور سيناريو لإرسال القوات الروسية إلى بولندا.

وسأل كارلسون الرئيس الروسي في المقابلة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للصحفي ولاقت مشاهدات واسعة في فترة قياسية: "من فجر السيل الشمالي؟"، وأجاب الرئيس الروسي ضاحكا: "أنتم بالطبع".

وردا على ذلك، قال الصحفي مازحا: "كنت مشغولا في ذلك اليوم. ولم أفجر السيل الشمالي".



ورد بوتين قائلا: "قد يكون لديك شخصيا دليل أو عذر للتغيب، ولكن وكالة المخابرات المركزية (CIA) لا تمتلك هذا الدليل(عذر التغيب)".



وأضاف "من فجر خط السيل الشمالي هو من لديه القدرات على ارتكاب ذلك والمستفيد منه وعند التحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي" لا يجب البحث عن الجهة صاحبة المصلحة في ذلك فحسب بل والقادرة على القيام بذلك أيضا.. لقد أصبح الأمر واضحا للعالم أجمع ما الذي حدث لخطوط أنابيب "السيل الشمالي".

ومن المعروف أن انفجارات ضربت خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي 1 و2" في 26 سبتمبر 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد حصول أعمال تخريبية مقصودة.



بدورها، أفادت الشركة المشغلة للسيل الشمالي Nord Stream AG بأن الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز تعتبر غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.



وعلى إثر ذلك، شرع مكتب المدعي العام الروسي بقضية تتعلق بعمل إرهابي دولي.



وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلن المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست، إنهاء التحقيق في التفجيرات التي وقعت في السيل الشمالي بذريعة أنها ليست من اختصاصه.