انت الأن تتابع خبر بايدن يدافع عن ذاكرته إلا أنه وصف السيسي بالمكسيكي .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدا الرئيس الاميركي جو بايدن بذاكرة هزيلة رغم دفاعه المستميت عنها وانه بخير، ليقع بعدها في موقف أحرجه، اثناء تصريحات له في مؤتمر صحفي .

وتعرض الرئيس الاميركي لوابل من الاسئلة حول كفاءته العقلية شنها عليه أحد الصحفيين بكل جرأة، مما اثار غضب بايدن، ليثتب للجميع بعد اجابته على الأسئلة ان ذاكرته غير سليمه عندما خلط بين الرئيسين المكسيكي والمصري .

وفي التفاصيل فقد دافع بايدن، عن ذكرته في أعقاب تقرير المحقق الخاص روبرت هور، وذلك قبل دقائق من الخلط بين اسمي رئيسي مصر والمكسيك.

وقال أحد الصحفيين لبايدن: "سيدي الرئيس، قال المستشار الخاص شيئًا في تقريره، بأن أحد الأسباب التي أدت إلى عدم اتهامك هي - بحسب كلماته - أنك رجل مسن طيب النية بذاكرة ضعيفة".

أتى رد الرئيس الأمريكي بالقول: "أنا طيب النية و أنا مسن، لكنني أعرف ما أفعله. أنا الرئيس ولقد أعدت هذه البلد على قدميها. أنا بخير ولا أحتاج إلى توصياته".



ضغط الصحفي بعدها بالقول: "ما مدى سوء ذاكرتك؟ وهل يمكنك الاستمرار كرئيس؟"، ليأتي رد بايدن مازحًا: "ذاكرتي سيئة جدًا لأنني تركتك تتحدث".



وفي نفس المؤتمر، قالت صحفية أخرى: "سيدي الرئيس، كنت ترد لأشهر عند سؤالك عن عمرك بالقول: شاهدوني. بعدها كان الشعب الأمريكي يشاهد، وقد أثاروا القلق حيال عمرك"، ورد عليها بايدن بالقول: "هذا رأيك، هذا رأيك!" وسط انفعال منه على ما يبدو.



بعد ذلك بدقائق، ألقى بايدن كلمة له، خلط فيها بين الرئيسين المكسيكي والمصري، حيث قال: "كما تعلمون، في البداية، لم يرد رئيس المكسيك، السيسي، أن يفتح البوابة وأن تدخل المواد الإنسانية. أنا تحدثت معه، أقنعته أنت بأن يفتح البوابة".

قضية الوثائق السرية

ومن جتانب اخر ألقى بايدن، الجمعة، باللوم على موظفيه بشأن قضية تعامله مع الوثائق السرية، قائلا إنه يتحمل مسؤولية "عدم رؤيته بالضبط" لما كانوا يفعلونه.



وأضاف بايدن، في أول تصريحات له بعدما أعلن المدعي الخاص روبرت هور عدم ملاحقته في قضية الوثائق السرية: "أتحمل مسؤولية عدم رؤية ما كان يفعله طاقم العمل بالضبط، الأشياء التي كانت في المرآب الخاص بي، والتي خرجت من منزلي، وتلك التي تم نقلها، ليس بواسطتي، بل بواسطة الموظفين العاملين معي"، وذلك عندما سأله أحد المراسلين في البيت الأبيض عما إذا كان يتحمل مسؤولية الإهمال في التعامل مع المواد السرية.

وكان المدعي الخاص ذكر في تقرير صدر الخميس، أنه وجد أن بايدن لم يتعامل مع الوثائق السرية بشكل صحيح، لكنه قال إنه لا ينبغي توجيه اتهامات جنائية للرئيس الأمريكي.



وذكر جو بايدن عندما سُئل لاحقا عما كان سيتعامل مع الوثائق بشكل مختلف، فأجاب بأن ما كان سيفعله هو "الإشراف على نقل المواد التي كانت في مكاتبي.. كان ينبغي علي أن أفعل ذلك".



وتابع: "لم أكن أعرف كيف وصلت نصف صناديق الوثائق إلى المرآب الخاص بي حتى اكتشفت أن الموظفين قاموا بتجميعها معا وإخراجها من المرآب بمنزلي ".



وأضاف أن جميع الوثائق كانت موجودة في "صناديق إما مغلقة وكان من الممكن غلقها، لقد كانت في منزلي"، ثم قارن بين تعامله مع الوثائق وتعامل الرئيس السابق دونالد ترامب معها، قائلا إن وثائقه لم تكن "مثلا في مكان عام مثل منتجع مار لاغو، ولم يكن أي منها على درجة عالية من السرية".

موقف ترامب