انت الأن تتابع خبر اليوم الـ 126 للعدوان : 15 مجزرة تخلف 130 شهيداً .. تفاصيل مُروّعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل الكيان الصهيوني المدعوم من اميركا وبريطانيا والمانيا فرنسا حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 126 بارتكابه خمسة عشر مجازر راح ضحيتها 130 شهيداً.

وفي التفاصيل فقد ارتكب الاحتلال الاسرائيلي ١٥ مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٣٠ شهيدا و ١٧٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٧٨٤٠ شهيد و ٦٧٣١٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



ويواصل جيش الاحتلال قصفه المركز على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وسط ارتفاع حالة الجدل حول المناورة البرية التي يهدد بها الاحتلال.



واستشهد خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال نتيجة استهداف الاحتلال لشقة سكنية لعائلة السيد قرب المشفى الكويتي غرب رفح.



وبشكل متزامن استهدفت طائرات الاحتلال شقة تعود لعائلة النحال مقابل تمراز محيط مفترق خربة العدس ما ادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.



وانتشل مسعفون جثماني اثنين من الصيادين قصفهم زورق اسرائيلي ليرتفع عدد الشهداء إلى اربعة.



خان يونس

ويستمر القصف العنيف على مدينة خان يونس التي يحاصر فيها جيش الاحتلال مشفى ناصر ومشفى الامل.



واستشهد شاب وعدد من الاصابات إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مجمع ناصر الطبي بخانيونس.



وقام طيران الكواد كابتر بإطلاق النار على مجموعة من الشباب الذين يعتلون الطابق العلوي في مجمع ناصر الطبي للوصول الى الإنترنت.



وارتفع إلى ١٧ شهيدا بينهم ١٢ سقطوا برصاص قناصة جيش الاحتلال في خانيونس خلال ٢٤ ساعة.





وتقصف المدفعية بشكل عنيف عنيف متزامن مع اطلاق نار محيط مشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خانيونس



وسط القطاع

وارتقى عشرة فلسطينيين في استهداف المحافظة الوسطى قرب منطقة الزوايدة ، منزل ال النجار بمنطقة التعابين وتضرر المنازل المجاورة.



ووصل مصاب يبلغ من العمر 60 عاما الى مركز اسعاف الهلال الاحمر في دير البلح ، اصيب بطلق ناري من زورق حربي اسرائيلي "طراد" على شاطىء مدينة دير البلح .



وارتقت شهيدة ومصابون في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة الدريعي في دير البلح وسط قطاع غزة.



غزة والشمال