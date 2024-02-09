انت الأن تتابع خبر خلافات في مجلس حرب الاحتلال .. ولا بيان رسمي عن نتائج الاجتماع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختُتمَ اجتماعُ مجلس حرب الاحتلال الإسرائيليّ، الذي عُقِد ليل الخميس، في تل أبيب لبحث مطالب حركة حماس والرد عليها بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بحالة من الغضب، تزامنًا مع إغلاق عائلات المحتجزين الشارع الرئيسي المؤدي إلى وزارة الدفاع في تل أبيب مطالبةً بعودة أبنائها.

وذكرت إذاعة الاحتلال الإسرائيليّ أنّ "الاجتماع شهد غضبًا بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدما غادره وزير الحرب يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في منتصفه، مشيرةً إلى أنّ المجلس سيعقد اجتماعًا آخر الأسبوع القادم، دون إضافة أي تفاصيل عن الاجتماعين.

وبينما لم يصدر بيان رسمي عن نتائج الاجتماع، يصر نتنياهو على مواصلة الحرب، ويلوّح بشن عملية عسكرية في رفح من أجل الضغط على حركة حماس عسكريًا، ويؤكّد نتنياهو علنًا على رفض الاحتلال الخضوع لمطالب حركة حماس، في المقابل يطالب الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس بإعطاء ملف المحتجزين في غزة أولوية قصوى.