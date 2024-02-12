انت الأن تتابع خبر بوريل: يتعين إعادة التفكير في تقديم الأسلحة لإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفيّ، اليوم الإثنين، إنّ "المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في مسألة تقديم الأسلحة لـ(إسرائيل)".

وأضاف أنّ "مسألة قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يعني كارثة إنسانية أكبر في غزة ويجب تفاديها".

وأشار بوريل، إلى أنّ "هناك توافقًا مع المفوض العام للأونروا على أن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وخارجها من مهام الوكالة"، مؤكدًا أنّ "الأونروا تقدم مساعدات لملايين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة، وتوقفها يتسبب في كارثة".

وقال بوريل، إنّ "توقف خدمات الأونروا ستكون له تداعيات كارثية على ملايين الأشخاص، كما أن دول أوروبية كثيرة لم توقف دعمها للأونروا، بل قررت تكثيف مساعداتها للوكالة."



