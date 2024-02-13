انت الأن تتابع خبر تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد عملية عسكرية استمرت 6 ساعات، انسحبت قوات الاحتلال بشكل كامل من مدينة جنين ومخيمها.

وقبل الانسحاب، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الشرقية من مدينة جنين.

وقامت جرافات الاحتلال بحفر الطرقات وتدمير البنية التحتية في مخيم جنين.

من ناحية ثانية، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وتمركزت أمام مخيم عسكر الجديد.