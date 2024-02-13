انت الأن تتابع خبر مسودة إسرائيلية جديدة بشأن إرساء هدنة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعدت تل أبيب مسودة جديدة لموقفها الرسمي من رد حماس على العرض الذي قدمه الوسطاء بناء على مقترح باريس الذي يهدف إلى إرساء هدنة في غزة وتبادل الأسرى، بحسب هيئة البث العبرية.

وأشارت القناة إلى قدر من المرونة في المسودة الجديدة من جانب إسرائيل، على أمل أن تؤدي إلى انفراجة في المحادثات.



ويأتي ذلك على خلفية المحادثات المرتقبة في القاهرة، علما بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قرر الموافقة على إيفاد رئيس الموساد، دافيد برنياع، على رأس وفد رفيع، للمشاركة في المحادثات.

وفي حين كانت الحكومة الإسرائيلية تشترط تراجع حماس عن مطالبها مقابل المشاركة في محادثات القاهرة، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الإثنين، أن نتنياهو قرر الموافقة على مغادرة الوفد الإسرائيلي الرفيع إلى القاهرة، الثلاثاء.



وسيضم الوفد، رئيس الشاباك، رونين بار، وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وسيجتمع مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.



وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الاجتماعات التي سيعقدها الوفد الإسرائيلي "تهدف إلى الدفع قدما بالمفاوضات الرامية لإطلاق سراح الرهائن".

وأوضحت "كان 11" أن محادثات الوفد الإسرائيلية المرتقبة في القاهرة ستشمل "عملية الجيش الإسرائيلي المخطط لها في رفح"، في إشارة إلى اجتياح وشيك للمنطقة التي تأوي نحو 1.5 مليون نازح، بالإضافة إلى "مسألة الرهائن".

وبحسب القناة، فإن المفاوضات غير المباشرة مع حماس، لم تشهد أي تقدم "منذ أن رفضت إسرائيل رد حماس على مقترح باريس"، وذلك في ظل الرفض الإسرائيلي القاطع لشرط الحركة بوقف شامل إطلاق نار في قطاع غزة.