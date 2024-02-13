انت الأن تتابع خبر نصر الله: الهاتف الخلوي عميل .. ولن نتوقف قبل توقف الحرب في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكّد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أنّ قطاع غزّة، شهد على مدى 130 يومًا، "صمودًا أسطوريًا وبطولاتٍ تصل إلى حدّ الإعجاز والصبر، الذي لا مثيل له في التاريخ"، مؤكّدًا أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال "يواجه سياسة العجز والفشل"، ومُشدّدًا على أنّ المقاومة الإسلامية لن توقف جبهة جنوبي لبنان "حتى يتوقّف العدوان على غزة"، كما رفع الأمين العام لحزب الله سقف التفاوض حول وقف إطلاق النار في جنوب لبنان عبر مطالبة الدولة اللبنانية بوضع شروط إضافية على القرار 1701 وليس تطبيقه فقط.

وجاءت مواقف نصر الله في الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب في يوم الجريح المقاوم، ومما قاله: "إن فتح الجبهة اللبنانية مع الاحتلال شكّل مصلحة وطنية بالدرجة الأولى لمنع انتصار (إسرائيل)، لكن المشكلة هي في اعتبار البعض أن لا جدوى مما نقوم به في هذه الجبهة وهذا أمر كارثي"، منتقداً من يصف "الإنجازات والانتصارات بأنها إنجاز وهمي".

وشدد نصر الله في المقابل على وجوب الحرص على "ألا يؤدي هذا السجال إلى نزاعات طائفية، وهذا الأمر من مصلحة (إسرائيل)، وليس من مصلحة الوطن والكرامة الوطنية".

وأكد نصر الله أن الذي يتحمل العبء الأول اليوم في الجبهة اللبنانية هم سكان القرى الأمامية وأهل الجنوب معلنًا أنه "سيعاد بناء البيوت المدمرة في الجنوب وأحسن مما كانت... هذه المقاومة بهذه التضحيات وهؤلاء الأهل بهذا الصمود هم يدافعون عن كل لبنان".

وتوجه لأهل الجنوب داعيًا إياهم إلى الاستغناء عن الهاتف الخلوي وقطع الكاميرات عن الإنترنت، قائلاً: "فلتقطعوا كل الكاميرات عن الإنترنت، وهذا واجب شرعي؛ لأن التساهل فيه يؤدي إلى مزيد من الشهداء"، مضيفًا: "العميل هو الخلوي الذي بأيديكم، وهو عميل قاتل، وأدعو إلى الاستغناء في هذه المرحلة عن أجهزة الهاتف الخلوي خصوصًا بالقرى الأمامية"، واصفاً إياه بأنه "جهاز تنصت ولا يحتاج العدو لعملاء إلا ببعض الأماكن... ولا يجوز من الناحية الشرعية تقديم معلومات للعدو يبحث عنها".

وجدد تأكيده على أن "الجبهة في جنوب لبنان هي جبهة ضغط ومساندة ومشاركة في إلحاق الهزيمة بالإسرائيلي وإضعافه حتى يصل إلى النقطة التي يقتنع فيها أن عليه أن يوقف عدوانه على غزة"، مضيفًا: "عندما يتوقف عدوان العدو في غزة سنتوقف، وإذا نفّذ العدو تهديداته فعليه أن يدرك أن المائة ألف مستوطن الذين غادروا الشمال لن يعودوا".

