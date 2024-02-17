انت الأن تتابع خبر ايطاليا تحذر الاحتلال من شن عملية عسكرية في رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت ايطاليا الاحتلال الإسرائيلي من شن عملية عسكرية في رفح، تجنبا لارتكاب إبادة جماعية جديدة ضد المدنيين المحاصرين في القطاع.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن:"يجب على إسرائيل ألا تهاجم رفح".

وطلب تاجاني من الاحتلال العمل على وقف اطلاق النار فورا، مبينا:" يجب العمل من أجل وقف إطلاق النار، وهو أمر لا يمكن أن يكون من جانب واحد، إذا كانت حماس أيضا تريد الخير لشعبها، فيتعين عليها أن توقف كافة الأعمال الحربية وأن تطلق سراح الرهائن".

ويستعد الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية عسكرية جديدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهي المدينة الأشد اكتظاظا بالسكان بالفترة الحالية؛ نظرا لنزوح مئات الآلاف من الغزيين إليها بسبب عدوان الاحتلال على القطاع، والمستمر منذ 134 يوما.