انت الأن تتابع خبر مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق نار مؤقت بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر دبلوماسية، أن واشنطن صاغت مشروع قرار منافس يؤكد دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة.

على صعيد آخر، استشهد 5 فلسطينيين وجرح 3 في قصف استهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم يعد من الممكن التعرف على المدارس في غزة بسبب تحولها إلى أنقاض.

وأضافت الأونروا أن 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحرب، "ومدارسنا أصبحت ملاجئ للاحتماء من القنابل".

وفي الضفة، وقع هجوم كبير للمستوطنين، على أطراف بلدة برقة شمال نابلس، وأضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برقة، وفرضت إغلاقا واسعا بعد هجوم للمستوطنين عليها.

ووقعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال في قرية برقة، حيث منعت قوات الاحتلال سيارة إسعاف من الوصول إلى مصابين في المواجهات.

هذا وأصيب شاب في الصدر بشظايا رصاص حي خلال المواجهات الدائرة في مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.