انت الأن تتابع خبر مقتل إسرائيلي في مستوطنة شمال الضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت مصادر إعلاميّة عبريّة عن مصادر طبيّة في دولة الاحتلال مقتل حارس الأمن الإسرائيليّ، الذي أصيبب في هجوم بمستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلّة.

وكانت متحدثة باسم المستوطنات في شمال الضفة الغربية قد قالت في وقت سابق الأحد إنّ "عاملاً فلسطينياً... ضرب حارساً أمنياً بمطرقة على رأسه، وسرق سلاحه ولاذ بالفرار" في مستوطنة قريبة من قرية جيت الفلسطينية التي شهدت هجوماً نفذه مستوطنون يهود، مساء الخميس، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة.

ولم تعلن أي جماعة فلسطينية مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.