انت الأن تتابع خبر تصريحات من بايدن بشأن وقف إطلاق النار بغزة لـ6 أسابيع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، انه يتم العمل مع الشركاء لمواجهة الأزمة الإنسانية بغزة وتقديم المساعدات وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقال بايدن: نعمل مع الشركاء لإقرار وقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل وسنعمل ليكون أكثر ديمومة، ونركز على ضمان الحفاظ على الهدوء واستعادته في الدول المجاورة بما في ذلك لبنان.

من ناحية ثانية، أعرب السيناتور الأميركي الديمقراطي بيرني ساندرز عن غضبة بسبب تزويد اميركا الأسلحة والقنابل لإسرائيل

وقال ساندرز إنه لا يمكن استجداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوقف عن قصف المدنيين وفي اليوم التالي نرسل له آلاف القنابل.

وأضاف أن علينا إنهاء تواطئنا، و"من المقزز أن نزود إسرائيل بقنابل يمكنها أن تسوي المباني بالأرض".