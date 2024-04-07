انت الأن تتابع خبر هيئات إغاثية تندد بالوضع الكارثي في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نددت وكالات تابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإغاثية، الأحد، بالحصيلة المدمّرة الناجمة عن 6 أشهر من الحرب في غزة، محذّرة من أن الوضع "أكثر من كارثي"، وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إنّ "ستة أشهر عتبة فظيعة"، محذّرًا من أنه "تم التخلي عن الإنسانية".

وشدد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، السبت، على الحاجة إلى "محاسبة على هذه الخيانة للإنسانية".

كما شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في تصريحات على منصة إكس على أنه لا يوجد مبرر للـ "القصف والحصار المروع المتواصل وتدمير إسرائيل للنظام الصحي في غزة وقتل وجرح وتجويع مئات آلاف المدنيين من بينهم عمال إغاثة"، ورأى أن "الحرمان من الاحتياجات الأساسية، الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، غير إنساني ولا يطاق".

ومن بين 36 مستشفى رئيسي في غزة، لا تزال 10 منها فقط تعمل بشكل جزئي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وعبر تيدروس بشكل خاص عن غضبه إزاء الشهداء و"الإصابات الخطيرة لآلاف الأطفال في غزة" معتبرًا أنها "ستظل وصمة عار على الإنسانية جمعاء"، وقال "هذا الاعتداء على الأجيال الحالية والمستقبلية يجب أن ينتهي".

بدوره رأى المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أن "الجحيم في غزة يتعمق يوما بعد يوم".

وكتب على منصة إكس "تم تجاوز كل الخطوط، بما فيها الخطوط الحمراء. أصبحت هذه الحرب أسوأ بكثير من خلال تقنيات يسيء البشر استخدامها لإيذاء غيرهم من البشر، بشكل جماعي"، وأضاف "ويتفاقم الوضع جراء المجاعة الناجمة عن الحصار الذي تفرضه إسرائيل، وقد يظن المرء أنها من حقبة مختلفة. ونتيجة لذلك، فإن المجاعة التي هي من صنع الإنسان تلتهم جثث الرضع والأطفال الصغار".