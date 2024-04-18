انت الأن تتابع خبر واشنطن ولندن تفرضان عقوبات إضافية على إيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت، برنامج إيران العسكري للمسيرات.

وذكرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان اليوم، أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على سبعة أفراد وستة كيانات بعد الهجوم المباشر الذي شنته نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل.

وأضاف البيان، أن هذه العقوبات تضاف لأكثر من 400 عقوبة فرضت بالفعل على إيران. وتشمل العقوبات السابقة، الحرس الثوري الإيراني بأكمله، فيما تم فرض حزمة منسقة مع الولايات المتحدة على شخصيات عسكرية إيرانية بارزة، ومجموعة من العقوبات على الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية، وتشمل إخضاع الأفراد المعاقبين لحظر السفر وتجميد الأصول.

وأشار البيان إلى أن العقوبات، شملت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والبحرية التابعة للحرس الثوري (IRGC)، إحدى القوتين البحريتين في إيران، والمقر المركزي لخاتمولانبيا (KCHQ)، وعدد من القيادات العسكرية الإيرانية.