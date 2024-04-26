انت الأن تتابع خبر غضب سعودي بعد اكتشاف اختلاسات بمساجد في جدة .. صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية رصد اختلاسات في كهرباء ومياه عدد من المساجد في جدة، مما أثار الغضب على السوشيال ميديا.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الفرق الرقابية التابعة لإدارة المساجد ضبطت اختلاسا من قبل أحد الأبراج التجارية على 7 عدادات باسم الوزارة، واستهلاك تيارها الكهربائي في تشغيل عدد من المحلات المؤجرة وخدماتها كالمصاعد وغيرها.



كما رصدت الفرق الرقابية سرقة التيار الكهربائي المخصص لمسجد في أحد المجمعات التجارية بهدف تشغيل 6 بسطات تجارية مجاورة للمسجد، حيث تم سحب كيبل من عداد المسجد وتمريره من تحت الأرض لإخفائه عن عين الرقيب وإيصاله لهذه البسطات.



كما تم رصد تعد آخر على مصلى النساء بنفس المسجد، حيث تم تقسيمه لغرف قياس الملابس وتأجيرها بمبالغ مالية.



ورصدت الفرق الرقابية بالوزارة اختلاسا من عداد مسجد لصالح عمارة تجارية مؤجرة من قبل إحدى الشركات التي تعمل في مجال الخدمات العقارية.



وأضاف البيان أن الوزارة قامت على الفور بتكليف فريق الصيانة بإزالة التعديات مع أخذ الاحتياطات اللازمة، ومخاطبة شركة الكهرباء لتزويدها بفواتير الاستهلاك للمدة السابقة ليتم مطالبة الجهات التي قامت باختلاس تيار الكهرباء بتسديدها، والرفع بذلك للجهات الرقابية ذات الاختصاص لتطبيق النظام بحق المعتدين.



وتفاعل نشطاء مع الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن غضبهم واستغرابهم من الأشخاص الذين تخول لهم نفوسهم أن يسرقوا بيوت الله، فيما دعا آخرون لتسليط أشد العقوبات على المخالفين.