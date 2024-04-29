انت الأن تتابع خبر فلسطيني يؤدي الصلاة وهو محاصر تحت ركام منزله .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو مؤثر ويفطر القلب، يظهر رجلا غزّاويا فلسطينيا مسنا وهو يؤدي الصلاة تحت ركام منزله الذي تدمر إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي بما فيه من قدرة.



وأظهر مقطع الفيديو المتداول رجلا عالقا تحت كتلة أسمنتية في منزله المدمر، وبينما يسمع صوت الحفر الذي يقوم به المنقذون للوصول إليه، يتلو الرجل آيات من القرآن الكريم، ثم يقوم بأداء حركات الصلاة الأخرى دون أن يتمكن من التحرك من مكانه، فيما بدت يده اليمنى مغطاة بالدماء والغبار.

ونشر المنقذ عبود المجدلاوي مقطع الفيديو في حسابه على "إنستغرام" وعلق عليه بالقول: "أثناء قيامي بانقاذ هذا الرجل العظيم من تحت ركام منزله وعند وصولي إليه وجدته يصلي صلاة الفجر وهو على حالته هذه وفوقه أطنان من الحجارة والردم"، لافتا إلى أن الفيديو تم تصويره في وقت سابق.