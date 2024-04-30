انت الأن تتابع خبر السيسي وبايدن يؤكدان خطورة التصعيد العسكري في رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مكالمة هاتفية تلقاها من الرئيس الأميركي جو بايدن، خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية.

وأكد السيسي على أبعاد هذه العملية الكارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، فضلاً عن تأثيراتها على أمن واستقرار المنطقة.

كما أكد الرئيس المصري ضرورة الدخول الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيسين أكدا ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيدهما أهمية حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف فهمي أن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن.