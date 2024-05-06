انت الأن تتابع خبر حماس تحسم الجدل حول الخروج من قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، خلال حديثه عبر قناة "إم بي سي" أن العودة لن تكون إلا إلى غزة، وأن موضوع إغلاق مكتب الحركة في العاصمة القطرية الدوحة لم يُطرح أبدًا ولم يُناقش.

وأوضح أبو مرزوق أن تواجد قادة حماس في الدوحة جاء بناء على طلب أمريكي، وأن القادة انتقلوا إلى قطر بعد خلاف مع الأردن واستجابة لطلب واشنطن من الجانب القطري استقبال حماس في الدوحة.

وأضاف: "اتساءل عما إذا كانت تل أبيب وواشنطن ترغبان في عودة قادة حماس إلى الأردن، خاصة أن أغلبهم من غزة أو يحملون جوازات سفر أردنية"، وفقًا لتصريحه، مؤكدا أن ما يُثار حول تلك المسألة ما هو إلا ضغوط إسرائيلية، ولن تكون العودة إلا إلى القطاع.

في سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر أن الدوحة تتوقع طلبًا أمريكيًا لطرد قادة حماس، في حال رفضت الحركة العرض الأخير المطروح على الطاولة، بشأن اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

من جانبها، أعلنت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن استعدادها لاستضافة المكتب السياسي لحركة حماس مهما كانت العواقب، وذلك ردًا على تقرير لوكالة "رويترز" يفيد بأن "قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها في الحرب".