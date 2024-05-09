انت الأن تتابع خبر وفد حماس يغادر القاهرة ويؤكد التزامه بمقترح الوسطاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدها المفاوض غادر العاصمة المصرية القاهرة عائدا إلى العاصمة القطرية الدوحة.



وقال القيادي في حركة (حماس) عزت الرشق: إن إقدام إسرائيل على اجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، يهدف لقطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد العدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة.



وأكد الرشق أن وفد الحركة غادر القاهرة متجها إلى الدوحة، وقال "نؤكد التزامنا وتمسكنا بالموافقة على ورقة الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة."