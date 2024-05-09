انت الأن تتابع خبر رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء على مقر الأونروا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الهمجي الذي أقدم عليه مستوطنون إسرائيليون على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة.

وبحسب وكالة (واس) السعودية للأنباء، قالت الرابطة، في بيان الخميس، "إن ‏قوات الاحتلال تتحمل مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية".

وطالبت الرابطة المجتمع الدولي بتحرك جاد وفاعل لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة لكل القوانين الدولية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية .