انت الأن تتابع خبر الأغذية العالمي: الغذاء والوقود في غزة يكفي لـ 3 أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر برنامج الأغذية العالمي، الخميس، من توقف عملياته في قطاع غزة، قائلاً إن "إمدادات الغذاء والوقود في القطاع تكفي 3 أيام على الأكثر".



جاء ذلك في منشور للمدير القُطري لـ"الأغذية العالمي" في فلسطين ماثيو هولينجورث، على حسابه عبر منصة "إكس".



وقال هولينجورث إن "إمدادات الغذاء والوقود في القطاع تكفي 3 أيام على الأكثر"، مشددا على أن "عملياتنا في غزة ستتوقف حال عدم توفر إمدادات الغذاء والوقود".



وأضاف: "أصبح من الصعب الوصول إلى مستودعنا الرئيسي بمدينة رفح جنوب القطاع"، مشيرا إلى أن "مخبزاً واحداً فقط لا يزال يعمل" .