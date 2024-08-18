انت الأن تتابع خبر كولومبيا تحظر تصدير الفحم لإسرائيل: يصنعون بها قنابل لقتل الأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل.

ويأتي هذا القرار للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة، بحسب موقع "بلومبيرغ" الأميركي.

وقال الرئيس بيترو إنهم بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين.

ومنذ بداية الحرب على غزة، أكد الرئيس الكولومبي مرارا أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، داعيا دول العالم إلى وضع حد لانتهاكات نتنياهو.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، أعلن بيترو تعليق صفقات شراء الأسلحة من إسرائيل، عقب مجزرة الطحين في غزة حين استشهد 118 فلسطينيا أثناء انتظارهم قافلة مساعدات قرب دوار النابلسي شمالي القطاع.