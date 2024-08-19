انت الأن تتابع خبر كاد يقتل عشرات الإسرائيليين .. من يقف خلف انفجار تل ابيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، بيانا حول تفجير شاحنة في جنوب تل أبيب أمس.

وقال بيان الشرطة إن ما حدث بالأمس في تل أبيب صعب وخطير، والتحقيقات مستمرة من الشاباك والشرطة.

وأضاف البيان أن هجوم تل أبيب "إرهابي" بنسبة 99% وحدثت معجزة كبيرة بأنه لم ينته بعشرات القتلى.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، بمقتل إسرائيلي وإصابة آخر جراء تفجير شاحنة في جنوب تل أبيب، وأوضحت الشرطة أن "القتيل في تفجير الشاحنة" كان يحمل عبوة ناسفة، وأن حالة جثته تحول دون التعرف عليه لتحديد خلفية العملية.

ونقلت صحيفة معاريف عن الشرطة الإسرائيلية أن الانفجار في تل أبيب كان نتيجة عبوة ناسفة.