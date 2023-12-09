أخبار اليمن : استعداد لانطلاق مؤتمر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرابع بصنعاء

استعداد لانطلاق مؤتمر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرابع بصنعاءتنطلق الثلاثاء المقبل بالعاصمة صنعاء أعمال المؤتمر العلمي الرابع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وضمان جودة التعليم العالي الذي ينظمه في يومين مركز تقنية المعلومات في التعليم العالي بالشراكة مع مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بمشاركة محلية ودولية واسعة".

وأطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال – رئيس المؤتمر حسين حازب خلال ترأسه اجتماع اللجنة التحضيرية على التحضيرات النهائية لانطلاق أعمال المؤتمر والذي يشارك فيه 700 مشارك ومشاركة من مختلف المحافظات، وآلية توزيع المهام والاختصاصات على أعضاء ورؤساء اللجان.

واستعرض الاجتماع الذي ضم المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات – رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور فؤاد حسن عبد الرزاق ، وأمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله، ومساعد مدير مركز تقنية المعلومات الدكتور موسى غراب ، أهداف ومحاور المؤتمر الذي يسعى إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بضمان جودة التعليم العالي في الجامعات والكليات ".

وأكد مدير مركز تقنية المعلومات أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز وتشجيع المؤسسات التعليمية في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بشكل فعال وآمن ورفع مستوى جودة مؤسسات التعليم العالي والاستفادة منها في مجال البحث العلمي من خلال تقديم منصة للنقاش والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم العالي على المستوى المحلي والدولي والخروج بتوصيات ومقترحات علمية حديثة وشاملة تساعد صناع القرار على رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح الدكتور عبد الرزاق أن المؤتمر سيناقش ستة محاور حول " متطلبات تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التعليم، وكيفية استخدام هذا النوع من التكنولوجيا في ضمان جودة التعليم العالي وتطبيقاته، والتحديات والمخاطر التقنية والأخلاقية لاستخدام هذه التكنولوجيا في التعليم العالي، والتوجهات والتهديدات المستقبلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف ايضاً إلى تعزيز الوعي بأحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وضمان جودة التعليم العالي، وتشجيع البحث العلمي وتعزيز التطوير التكنولوجي والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاون بين المؤسسات التعليمية والشركات والحكومات في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في البلد وتحديد التحديات والمشكلات التي تواجه استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي ووضع الحلول الممكنة".

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجهود قيادة مركز تقنية المعلومات على النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية وأبرزها تطوير وتحديث البوابة الإلكترونية للتنسيق والقبول في الجامعات الحكومية والأهلية بما يلبي تطلعات ومواكبة التطورات العالمية وتتويجها بانعقاد المؤتمر العلمي الرابع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ".