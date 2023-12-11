أخبار اليمن : "انخفاض الحرارة والرطوبة".. الجوبي يحذّر المزارعين

"انخفاض الحرارة والرطوبة".. الجوبي يحذّر المزارعينوجه الفلكي اليمني أحمد الجوبي تحذيراً جديداً للمزارعين اليمنيين، متوقعاً أن تنخفض نسبة الرطوبة في الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ودعا الفلكي الجوبي المزارعين إلى حماية محاصيلهم من الضريب نتيجة هبوط الرطوبة النسبية، موضحاً أن "اليوم ثالث أيام عشاء الصلم ويعتبر هذا النجم مقدمة الوقوف الشمسي والذي يتبقى على حدوثه عشرة أيام".

وتوقع الجوبي طقساً بارداً إلى شديد البرودة وصحواً غائم جزئياً وجافاً في المرتفعات الجبلية، حيث تتراوح درجات الحرارة ظهراً 23°، وصباحاً 4°، والرطوبة 47%، ورياح نشطة سرعتها 13 كم في الساعة.

وأشار في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أن الأجواء بالمرتفعات الغربية صحوة ورطبة نسبياً، معتدلة إلى باردة غائمة جزئياً، ورياحاً سرعتها 11 كم في الساعة، وستتراوح درجات الحرارة ظهراً 25°، وصباحاً 14°، والرطوبة 59%.

وأفاد الفلكي اليمني بأنه من المتوقع أن تشهد المناطق الصحراوية طقساً صحواً جافاً، بارد، والرياح ستكون سرعتها 11 كم في الساعة، فيما درجات الحرارة بعد الظهر 28°، والفجر 10°، والرطوبة صباحاً 39%.

ولفت الجوبي إلى رياح نشطة تصل سرعتها 24 كم في الساعة على المناطق الساحلية وأجواءً صحوة ورطبة نسبياً، دافئة، فيما تكون درجات الحرارة ظهراً 31°، وصباحاً 24°، والرطوبة 79%.