أبو عبيدة يعلن فقدان الاتصال بـ5 أسرى ويرجح مقتلهم
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 أسرى إسرائيليين نتيجة قصف للاحتلال على قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة في بيان "نرجح مقتل الأسرى الإسرائيليين جراء القصف".
وذكر البيان أن من بين الأسرى حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر، الذين سبق أن بثت كتائب القسام رسالة موجهة منهم إلى الحكومة الإسرائيلية تطالب بإطلاق سراحهم وألا تتركهم يشيخون في الأسر.
كما أرفق البيان بصورة لأسرى ثلاثة، يُرجّح أنّهم قُتلوا وقد كُتب عليها أنّ "الوقت ينفد"، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، في إشارةٍ إلى أنّ الوقت ينفد أمام الاحتلال لاستعادة أسراه الذين ما زالوا في قيد الحياة، لدى المقاومة الفلسطينية في غزّة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أبو عبيدة يعلن فقدان الاتصال بـ5 أسرى ويرجح مقتلهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.