أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 20258

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 20258أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 20 ألفاً و258 شهيداً، و53 ألفاً و688 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنها سجلت استشهاد 201 فلسطيني وإصابة 368 في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي.

فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الصهيوني إلى 100.

وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام": "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 100 صحفي وصحفية منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الصحفي الشهيد محمد أبو هويدي في قصف للاحتلال (الإسرائيلي) بحي الشجاعية (شرق مدينة غزة)".